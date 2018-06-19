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Три перуанца получили бесплатные билеты на ЧМ-2018 от президента Федерации футбола Перу
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Три перуанца получили бесплатные билеты на ЧМ-2018 от президента Федерации футбола Перу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Три перуанских болельщика получили бесплатные билеты на матчи чемпионата мира в России от президента Федерации футбола Перу Эдвина Овьедо. Спортивный функционер заметил преданных фанатов, которые посещают все матчи сборной, и поощрил их таким образом, сообщил во вторник ТАСС один из обладателей билета Хулио Кондор.
"Мы — преданные фанаты футбола и нашей сборной, мы везде ездим за своей командой, и президент Федерации футбола Перу заметил нас. У нас не было возможности попасть на чемпионат мира в России, и мы просто сказали ему, что у нас нет билетов, а он решил нам их подарить", — сказал Кондор.
Болельщики уже побывали в Москве и Саранске, а во вторник прилетели в Екатеринбург на матч группового этапа ЧМ-2018 между сборными Перу и Франции, который пройдет 21 июня на «Екатеринбург-Арене».
Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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