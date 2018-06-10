В МИД Канады назвали путь решения торгового спора с США

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что «канадским способом» решения спорной ситуации по ввозным пошлинам на сталь и алюминий со стороны США является постоянная готовность сесть за стол переговоров. Об этом сообщает Reuters.

Фриланд подчеркнула, что ввозные пошлины «оскорбляют канадцев» и настояла на том, что канадские власти будут защищать интересы рабочих Канады. Глава МИДа отметила, что главное отличие США от Канады заключается в том, что первые полагаются на слова, а вторые предпочитают действия.

Министр иностранных дел резюмировала, что у властей Канады «нет другого пути», кроме как отвечать на пошлины, введенные Соединенными Штатами. Также Фриланд добавила, что экономические имеют важное значение для обеих сторон.