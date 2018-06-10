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В МИД Канады назвали путь решения торгового спора с США
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В МИД Канады назвали путь решения торгового спора с США 

Газета.Ru 10 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что «канадским способом» решения спорной ситуации по ввозным пошлинам на сталь и алюминий со стороны США является постоянная готовность сесть за стол переговоров. Об этом сообщает Reuters.
Фриланд подчеркнула, что ввозные пошлины «оскорбляют канадцев» и настояла на том, что канадские власти будут защищать интересы рабочих Канады. Глава МИДа отметила, что главное отличие США от Канады заключается в том, что первые полагаются на слова, а вторые предпочитают действия.
Министр иностранных дел резюмировала, что у властей Канады «нет другого пути», кроме как отвечать на пошлины, введенные Соединенными Штатами. Также Фриланд добавила, что экономические имеют важное значение для обеих сторон.
Ранее главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу назвал слова канадского премьера Джастина Трюдо о введенных США пошлинах на импорт алюминия и стали «ножом в спину».
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