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Как страна отметила День России
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Как страна отметила День России 

Пятый канал 13 июня 2018
Фото: Пятый канал
Народные гуляния и спортивные программы прошли от Сахалина до Калининграда. День России — один из самых молодых государственных праздников.
В Москве на Поклонную гору пришли не только москвичи, но и гости, приехавшие на чемпионат мира по футболу. Кстати, знаменитый американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, получивший российский паспорт, тоже присоединился к массовым гуляниям. Концерты и выставки прошли по всей столице. Мастер-классы помогли желающим научиться делать броши, платки и даже печь тульский пряник. А в Дагестане водили хороводы. Махачкала переоделась в национальные костюмы.
Особая программа была в самом молодом регионе страны. Крымский мост принял необычный автопробег — тысяча участников проехали 70 километров с флагами России.
В Ростове установили праздничный рекорд, развернув самый большой российский флаг. Его длина — более 300 метров. Полотнище пронесли по набережной Дона. А вечером россияне любовались красочным салютом.
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