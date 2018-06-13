Как страна отметила День России

Народные гуляния и спортивные программы прошли от Сахалина до Калининграда . День России — один из самых молодых государственных праздников.

Москве на Поклонную гору пришли не только москвичи, но и гости, приехавшие на чемпионат мира по футболу. Кстати, знаменитый американский боец смешанного стиля Джефф Монсон , получивший российский паспорт, тоже присоединился к массовым гуляниям. Концерты и выставки прошли по всей столице. Мастер-классы помогли желающим научиться делать броши, платки и даже печь тульский пряник. А в Дагестане водили хороводы. Махачкала переоделась в национальные костюмы.

Особая программа была в самом молодом регионе страны. Крымский мост принял необычный автопробег — тысяча участников проехали 70 километров с флагами России.

В Ростове установили праздничный рекорд, развернув самый большой российский флаг. Его длина — более 300 метров. Полотнище пронесли по набережной Дона. А вечером россияне любовались красочным салютом.