Бывший подполковник США призвал не пускать Грузию в НАТО ради России 

Бывший подполковник в армии США Дэниэл Дэвис призвал не допускать Грузию до членства в Североатлантическом альянсе. Об этом он написал в статье, опубликованный в издании The National Interest, сообщает Североамериканское бюро НСН.
По словам Дэвиса, если Грузия войдет в состав НАТО, то США могут быть втянуты в войну с Россией. Так как в США считают, что Россия оккупирует часть Грузии в Абхазии и Цхинвале, то при вступлении Грузии в Североатлантический альянс, согласно пятому пункту договора НАТО, члены альянса будут вынуждены начать войну с Россией. Дэвис утверждает, что американские граждане должны быть начеку по поводу того, что их страну могут втянуть в «ненужную и деструктивную войну с ядерной державой».
Дэвис подчеркивает, что в НАТО должны входить только те страны, которые улучшают безопасность Соединенных Штатов, а не повышают их стратегический риск. Так, бывший подполковник, прослуживший в американской армии более 20 лет, предлагает не допускать в альянс ни Грузию, ни Украину.