Москва, 8 июня — «Вести. Экономика». Исследовательская компания Quacquarelli Symonds, работающая в сфере образования, провела свое ежегодное исследование, в рамках которого были определены лучшие университеты мира. Как и предыдущие семь лет, Массачусетский технологический институт стал лучшим вузом в мире, согласно авторам исследования. Каждый год аналитики QS составляют рейтинг университетов по всему миру с использованием методологии, которая включает оценку академической репутации, репутации работодателей, соотношение количества студентов к количеству факультетов, а также международную репутацию университета. Эксперты использовали бальную систему, при котором каждый университет получает определенное количество баллов от 0 до 100. По количеству баллом определялись лучшие вузы мира — чем выше балл, тем выше место вуза в рейтинге. Массачусетский технологический институт получил 100 баллов во всех категориях. В результате именно он и стал лучшим университетом мира, обогнав такие вузы, как Оксфордский и Кембриджский университеты по числу баллов. Всего 39 университетов набрали более 80 баллов из 100. Больше всего университетов, вошедших в это число, в США. Затем идет Великобритания и Китай. Ниже представляем 39 лучших университетов мира, которые набрали в рейтинге свыше 80 баллов.
Место
Университет
Страна
Баллы
1 Массачусетский технологический институт
США 100 2 Стэнфордский университет
США 98,6 3 Гарвардский университет
США 98,5 4 Калифорнийский технлогический институт
США 97,2 5 Оксфордский университет
Великобритания
96,8 6 Кембриджский университет
Великобритания
95,6 7 Швейцарская высшая техническая школа Цюриха
95,3 8 Имперский колледж Лондона
Великобритания
93,3 9 Чикагский университет
США 93,2 10 Университетский колледж Лондона
Великобритания
92,9 11 Национальный университет Сингапура
Сингапур
92,0 12 Наньянский технологический университет
Сингапур
91,3 13 Принстонский университет
США 90,9 14 Корнеллский университет
США 90,5 15 Йельский университет
США 89,6 16 Колумбийский университет
США 88,5 17 Университет Цинхуа
87,2 18 Эдинбургский университет
Великобритания
86,9 19 Пенсильванский университет
США 86,5 20 Мичиганский университет
США 86,4 21 Университет Джонса Хопкинса
США 85,9 22 Федеральная политехническая школа Лозанны
Швейцария
85,8 23 Токийский университет
85,3 24 Австралийский национальный университет
84,4 25 Гонконгский университет
Китай
84,3 26 Университет Дьюка
США 83,9 27 Калифорнийский университет в Беркли
США 83,2 28 Университет Торонто
83,0 29 Манчестерский университет
Великобритания
82,9 30 Пекинский университет
Китай
82,6 31 Королевский колледж Лондона
Великобритания
82,5 32 Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
США 81,9 33 Университет Макгилл
Канада
81,7 34 Северо-Западный университет
США 81,5 35 Киотский университет
Япония
81,2 36 Сеульский национальный университет
80,6 37 Гонконгский университет науки и технологии
Китай
80,5 38 Лондонская школа экономики и политических наук
Великобритания
80,2 39 Мельбурнский университет
Австралия
80,1 Российские университеты
Российские вузы также попали в рейтинг Quacquarelli Symonds. МГУ им. Ломоносова занял самое высокое место — он вошел в топ-90 лучших вузов планеты. В первую сотню больше не попал ни один российский вуз. Санкт-Петербургский государственный университет разместился на 235 месте. В топ-300 вузов планеты также попали Новосибирский государственный университет (244 место), Томский государственный университет (277 место), а также Московский Государственный Технический Университет имени Н. Э. Баумана (299 место). В топ-400 вошли следующие российские вузы: МФТИ (312 место), НИЯУ МИФИ (329 место), Национальный университет "Высшая школа экономики" (343 место), МГИМО (355 место), Томский политехнический университет (373 место).