Красноярцы рискуют заразиться опасными болезнями заграницей 

Опасными болезнями рискуют заразиться туристы, путешествующие за рубеж, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства призывают жителей к бдительности во время заграничных путешествий, так как существует опасность подхватить тяжелые инфекционные заболевания.
Грипп, парагрипп, аденовирусную инфекцию, острую кишечную инфекцию, энтеровирус, сальмонеллез ветряную оспу и другие болезни можно «привезти» из Китая, Вьетнама, Индии, Таиланда и Турции.
Кроме того, нужно помнить о редких тяжелых болезнях, которые бытуют в жарких странах, где порой не недостаточная обеспеченность медицинской помощью. Так, холера распространена в Индии, Южной Корее, Эквадоре, Кубе, Гаити, Кении, Танзании, Мьянме. Малярией болеет население Африки, Камбоджи, Таиланда, Кубы, Венесуэлы, Индонезии, Перу, Доминиканской республики. Полиомиелит можно встретить в Пакистане, Афганистане, Либерии, Нигерии. Лихорандку Денге — в Мексике, Малайзии, Шри-Ланке, Бразилии, Аргентине и других. Даже такая болезнь как чума не исключена в Монголии, Мадагаскаре, Уганде, Когно и Танзании, а в Пуэрто-Рико, на Филиппинах, Сингапуре Океании — лихорадка Зика.
При посещении стран Африки и Южной Америки необходимо международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки, а при поездке в страны Африки — наличие сертификата о прививке против менингококковой инфекции.