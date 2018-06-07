Красноярцы рискуют заразиться опасными болезнями заграницей

Опасными болезнями рискуют заразиться туристы, путешествующие за рубеж, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора

Специалисты ведомства призывают жителей к бдительности во время заграничных путешествий, так как существует опасность подхватить тяжелые инфекционные заболевания.

Турции. Грипп, парагрипп, аденовирусную инфекцию, острую кишечную инфекцию, энтеровирус, сальмонеллез ветряную оспу и другие болезни можно «привезти» из Китая Вьетнама , Индии, Таиланда

При посещении стран Африки и Южной Америки необходимо международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки, а при поездке в страны Африки — наличие сертификата о прививке против менингококковой инфекции.