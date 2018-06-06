Шойгу отметил общность вызовов и угроз, стоящих перед странами СНГ

"Весьма символично, что заседание [Совета] министров обороны государств-соседей проходит в географическом центре Азии — Кызыле. Совместные границы и общность исторических связей позволяют нам вести доверительный разговор на самые актуальные темы", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что партнеров по СНГ объединяют общие приоритеты — добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность. «При этом нам противостоят общие вызовы и угрозы — в первую очередь со стороны международного терроризма, что наглядно подтверждают события последнего времени», — подчеркнул министр.

"Формат Совета министров обороны дает возможности расширять диапазон взаимодействия с учетом национальных и общих интересов. Нынешнее заседание является важным шагом на этом пути. Желаю всем плодотворной работы на благо наших государств", — добавил Минобороны РФ.

Открывая мероприятие, Шойгу также поздравил своих коллег из Азербайджана Армении и отметил, что в заседании впервые в истории принимает участие министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд, присутствующий на нем в качестве почетного гостя. «Сегодня у нашего коллеги — министра обороны Азербайджана генерал-полковника Гасанова Закира Аскеровича — день рождения. От всех присутствующих поздравляю вас, уважаемый Закир Аскерович. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в укреплении вооруженных сил республики», — сказал он.

"Министром обороны Республики Армения назначен Тоноян Давид Эдгарович. Поздравляем Вас, уважаемый Давид Эдгарович, с высоким назначением, желаем успехов в укреплении национальных вооруженных сил", — пожелал российский министр.