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Шойгу отметил общность вызовов и угроз, стоящих перед странами СНГ
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Шойгу отметил общность вызовов и угроз, стоящих перед странами СНГ 

ТАСС 1 час назад
КЫЗЫЛ /Тува/, 6 июня. /ТАСС/. Страны СНГ сталкиваются с общими вызовами и угрозами, прежде всего со стороны международного терроризма. Об этом заявил в среду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, открывая заседание Совета министров обороны стран Содружества.
"Весьма символично, что заседание [Совета] министров обороны государств-соседей проходит в географическом центре Азии — Кызыле. Совместные границы и общность исторических связей позволяют нам вести доверительный разговор на самые актуальные темы", — сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что партнеров по СНГ объединяют общие приоритеты — добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность. «При этом нам противостоят общие вызовы и угрозы — в первую очередь со стороны международного терроризма, что наглядно подтверждают события последнего времени», — подчеркнул министр.
"Формат Совета министров обороны дает возможности расширять диапазон взаимодействия с учетом национальных и общих интересов. Нынешнее заседание является важным шагом на этом пути. Желаю всем плодотворной работы на благо наших государств", — добавил Минобороны РФ.
Открывая мероприятие, Шойгу также поздравил своих коллег из Азербайджана и Армении и отметил, что в заседании впервые в истории принимает участие министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд, присутствующий на нем в качестве почетного гостя. «Сегодня у нашего коллеги — министра обороны Азербайджана генерал-полковника Гасанова Закира Аскеровича — день рождения. От всех присутствующих поздравляю вас, уважаемый Закир Аскерович. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в укреплении вооруженных сил республики», — сказал он.
"Министром обороны Республики Армения назначен Тоноян Давид Эдгарович. Поздравляем Вас, уважаемый Давид Эдгарович, с высоким назначением, желаем успехов в укреплении национальных вооруженных сил", — пожелал российский министр.
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