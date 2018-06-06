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Покупка Катаром оружия не касается других государств — глава МИД
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Покупка Катаром оружия не касается других государств — глава МИД 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Доха, 6 июня /Синьхуа/ — Покупка Катаром любых систем вооружения не касается каких-либо других государств. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу «Аль-Джазира» министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
По его словам, решение Катара о покупке оборонительных систем — суверенное, оно не касается каких-либо иных стран. Министр подчеркнул, что угроза Саудовской Аравии нанести удар по эмирату в случае покупки им оборонительных систем является попыткой создать хаос в регионе.
Как ранее сообщили СМИ, лидер Саудовской Аравии на днях направил письмо французскому президенту Эммануэлю Макрону, в котором пригрозил нанести удар по Катару, если последний приобретет российские зенитные ракетные комплексы С-400.
Катарская сторона на днях подтвердила, что ведет переговоры с Россией по покупке С-400.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей Кондратьев 2 июня заявил, что Москва не планирует отказываться от поставок зенитных ракетных комплексов Катару, несмотря на недовольство Саудовской Аравии. —0—
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