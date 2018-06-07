Самарских журналистов приглашают принять участие в конкурсе «В фокусе — детство»

Снова в фокусе — детство. Объявлен конкурс журналистских работ — 2018

Название конкурса журналистских работ «В фокусе — детство» максимально отражает суть конкурса — фокус внимания СМИ «наведен» на проблемы детского и семейного неблагополучия, на судьбы детей-сирот, детей с особенностями развития и подростков, находящихся в конфликте с законом.

"Наша задача, как организаторов конкурса, транслировать успешные практики поддержки семьи и детства самой широкой аудитории через истории героев. Показать, что не только фокус СМИ направлен на проблемы детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но и внимание государства обращено в сторону детства. В 2018 году стартовало Десятилетие детства и одна из целей конкурса журналистских работ — это информационная поддержка этого важнейшего государственного проекта", — отметила председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева.

К участию в работе оргкомитета конкурса 2018 года приглашены представители Иркутской и Нижегородской областей, ставшие лидерами по количеству присланных заявок на федеральный тур конкурса прошлого года. Кроме того, в оргкомитет вошли представители Челябинской области , которая станет «хозяйкой» выставки-форума «Вместе — ради детей» в сентябре 2018 года.

В нынешнем году конкурс пройдет в два тура — региональный и федеральный. В первом туре могут принять участие материалы, размещенные в региональных и муниципальных СМИ. Определять лучшие материалы будут региональные организационные комитеты.

В федеральном туре конкурса примут участие лучшие материалы, отобранные региональными оргкомитетами, а также материалы, размещенные в федеральных СМИ.

В конкурсе предусмотрены три основные номинации: • Планета «Семья», в которой оцениваются материалы, посвященные лучшим практикам поддержки семьи и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства, семейному устройству детей-сирот, успешному опыту приемных семей; • Дорогой безграничных возможностей, в которой принимаются материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей; • Работа над ошибками — материалы, рассказывающие об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.

Помимо основных, организаторы конкурса и члены федерального оргкомитета учредили 7 специальных номинаций: • 11 цифр доверия (материалы, посвященные работе Общероссийского детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122); • Я — родитель (материалы, посвященные ответственному родительству и отказу от жестокого обращения с детьми); • Жизнь замечательных семей (материалы, освещающие итоги Всероссийского конкурса «Семья года» — 2017, участников, проведение регионального и федерального этапов, победителей конкурса «Семья года» 2018 года); • Территория детства (материалы, рассказывающие о событиях и мероприятиях конкурса городов «Город — территория детства» 2018 года); • Добровольцы — детям (материалы, посвященные деятельности добровольцев, оказывающих помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям в конфликте с законом, в том числе материалы, посвященные событиям и мероприятиям Всероссийской акции «Добровольцы — детям» 2018 года); • К движению без ограничений (материалы, посвященные реализации партнерского проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и компании Киа Моторс РУС, работе автогородков и автоклассов для детей с ограниченными возможностями здоровья, открытых в рамках проекта); • Опережая время (материалы, посвященные уникальным инновационным подходам к решению проблем семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуемым НКО (некоммерческими организациями).

На конкурс приглашаются авторы, чьи материалы размещены в средствах массовой информации (печатные издания, интернет-СМИ, теле— и радиокомпаний) в период с 1 октября 2017 года по 1 сентября 2018 года. К участию в конкурсе также принимаются материалы, созданные юными журналистами в возрасте 13-17 лет.

Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится в конце ноября 2018 года. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в Москве , в Центральном Доме журналиста.

Более подробно о IX Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе — детство», правилах участия и требованиях к оформлению электронного пакета документов можно узнать из Положения о конкурсе на сайте.