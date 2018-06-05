Военный вуз в Пензе получил в качестве учебного пособия комплекс «Искандер-М»

МОСКВА , 5 июня. / ТАСС /. Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения получил в качестве учебного пособия пусковую установку и транспортно— заряжающую машину оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"С помощью новой техники учебное заведение подготовит первых в России офицеров по обслуживанию и ремонту комплекса «Искандер-М», — говорится в сообщении.

Комплекс «Искандер-М» способен с высокой точностью поражать цели на дальности до 500 км и обладает высокой огневой производительностью, мобильностью и маневренностью.

Предназначен для поражения командных пунктов, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов.