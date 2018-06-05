Экспериментальный арсенал России поднимается в небо над Сирией

Российские военные, наконец, объяснили таинственную и кратковременную переброску опытных образцов истребителей-невидимок Су-57 в Сирию в феврале.

Но есть веские основания полагать, что объяснение Шойгу является ложью. Кремль, похоже, принял решение представить свои истребители-невидимки в лучшем свете, поскольку перспектив массового производства проблемных военных самолетов становится все меньше.

Два двухкилевых двухдвигательных истребителя Су-57 российских ВВС два дня находились на авиабазе Хмеймим в западной Сирии, где с тех пор, как в сентябре 2015 года Москва вмешалась в гражданскую войну в Сирии на стороне президента Башара Асада , базируется основной военный контингент России.

Когда о переброске самолетов впервые сообщили пользователи социальных сетей, находящиеся в том районе недалеко от авиабазы Хмеймим, наблюдатели были крайне удивлены. С тех пор, как первый летный экземпляр совершил свой первый полет в 2010 году, на заводе-производителе было собрано всего семь Су-57 для проведения испытаний. По всей видимости, потребуется еще не один год, чтобы этот самолет, являющийся примерным аналогом F-22 американских ВВС США и китайского истребителя J-20, стал по-настоящему боеготовым.

В данный момент у Су-57 нет многих из запроектированных видов электронного оборудования и датчиков, и он пока способен нести лишь некоторые из различных видов средств поражения Самолеты, как правило, демонстрируются на публике с «учебными» бомбами и ракетами, предназначенными только для демонстрации.

Центральное командование ВС США, которое осуществляет контроль над воздушными операциями США и союзников на Ближнем Востоке и внимательно следит за полетами самолетов российских ВВС в регионе, не восприняло всерьез переброску Су-57 в Сирию в феврале. «Присутствие каких-либо новых российских самолетов в регионе не влияет на операции коалиции, и мы не считаем, что это представляет опасность для самолетов коалиции», — заявил в интервью изданию «Дейли Бист» (Daily Beast) представитель командования.

Таким образом, переброска истребителей в Сирию, похоже, особого смысла не имела, пока три месяца спустя не выступил со своим заявлением Шойгу. Истребители Су-57 были направлены в Сирию для «оценки заявленных возможностей»… «разрабатываемой военной техники в боевой обстановке», заявил Шойгу.

Министр обороны России представил видеозапись запуска крылатой ракеты из бомбового отсека Су-57. Аналитики определили, что боеприпас представляет собой новую версию ракеты Х-59 1990-х годов.

Шойгу дал понять, что запуск ракет проводился в рамках «специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики». Неясно, проводились ли в ходе этой заявленной операции удары по позициям повстанческих или вооруженных группировок, либо по мирному населению.

В видеозаписи нет ничего такого, что подтверждало бы, что запуск осуществлялся в Сирии, а не, скажем, на каком-то удаленном полигоне ВВС в глубинке России. Как заявило Центральное командование изданию «Дейли Бист», оно не может подтвердить запуск ракет с истребителей Су-57 в Сирии. На электронное письмо с просьбой о предоставлении убедительных доказательств предполагаемого испытания ракет Министерство обороны России не ответило.

По словам писателя и специалиста по российским военным самолетам Тома Купера (Tom Cooper), он скептически относится к заявлению Шойгу. «Было бы слишком рискованно испытывать новую крылатую ракету в Сирии, — сказал Купер в интервью „Дейли Бист“. — А если ракета потеряется? Если она упадет в Турции ? Или в Ливане ? Или в Израиле ?».

Кроме того, считает Купер, любые воздушные испытания в Сирии позволили бы расположенным поблизости силам США и союзников внимательно изучить новое и предположительно современное оружие. Проводить испытания ракет в воздушном пространстве Сирии — это все равно, что погрузить ракету в контейнер и отправить ее «прямо в Белый дом», говорит Купер.

Как заявил в интервью «Дейли Бист» эксперт по российским вооруженным силам Павел Подвиг (Pavel Podvig), «возможно», слова Шойгу об испытании ракет в небе над Сирией — это всего лишь пропаганда.

Известно множество случаев, когда Кремль преувеличивал в своих заявлениях, касающихся нового оружия. В марте президент России Владимир Путин сообщил о нескольких новых и якобы «неуязвимых» видов оружия, включая крылатую ракету с ядерной энергетической установкой, которая имеет практически неограниченную дальность полета. Но, согласно сообщениям СМИ, во время испытаний в период с ноября по февраль ракета с ядерной установкой пролетала не более 35 километров, после чего разбивалась.

Кремль лжет об участии СУ-57 в воздушных операциях во время их кратковременного пребывания в Сирии по вполне понятным причинам. Российские ВВС изо всех сил пытаются завершить разработку истребителя-невидимки на фоне серьезных сокращений бюджета. Индия финансировала работу над Су-57 в надежде, что в конечном итоге приобретет десятки самолетов. Но в апреле Нью-Дели отказался от дальнейшего участия в программе, сославшись на множество технологических недостатков.

Поскольку в отношениях России с Индией наступило охлаждение, Кремль сократил свой общий заказ на Су-57 до всего лишь десятка самолетов до 2025 года. А США наоборот ежегодно покупают десятки новых истребителей-невидимок F-35. В феврале Китай объявил о боеготовности своей первой эскадрильи, принявшей на вооружение около десятка истребителей J-20 — всего через семь лет после того, как первый такой самолет совершил свой первый полет.

Эксперт по боевым самолетам из Королевского Объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute), Джастин Бронк (Justin Bronk) в интервью изданию «Бизнес Инсайдер» (Business Insider) заявил, что для продолжения работы над Су-57 России «крайне» необходимы иностранные инвестиции. И в этих условиях вполне логично проводить эффектные испытания ракет — пусть даже, возможно, и постановочные.

В том, что касается российской программы разработки истребителей-невидимок, в реализации которой Москва испытывает серьезные затруднения, «все инсценируется напоказ», говорит Купер. «И почти наверняка — в России».