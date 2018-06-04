США намерены развернуть систему THAAD в Германии 

Москва, 4 июня — «Вести. Экономика». США продолжают обсуждать вопрос о развертывании противоракетной системы THAAD в Германии. Этот шаг может привести к обострению напряженности в отношениях с Россией, сообщает Reuters.
Фото Минобороны США Несмотря на разногласия Европы и США относительно судьбы ядерного соглашения с Ираном, в ЕС разделяют озабоченность по поводу якобы продолжающейся разработки Ираном баллистических ракет. США настаивают на размещении THAAD в Европе, однако решение пока не принято. ∎Сейчас не предполагается размещать системы THAAD в Германии. Мы не обсуждаем возможное будущее военное планирование, так как не хотели бы сигнализировать о наших намерениях возможным противникам∎, — отметил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон. НАТО настаивает на том, что программа противоракетной обороны не направлена против России, однако альянс начал делать жесткие заявления в адрес Москвы после отравления в Англии бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля. Россия отрицает причастность к отравлению и объясняет усиление напряженности расширением присутствия НАТО в Восточной Европе, а также развертыванием противоракетного щита, часть которого введена в строй в Румынии в 2016 г. Размещение THAAD в Германии может заполнить пробел в системе радиолокационного слежения, возникший из-за двухлетней задержки с завершением строительства комплекса Aegis Ashore в Польше, который намеревались открыть в этом году. Вопрос о THAAD может появиться в новом докладе Пентагона о противоракетной обороне, который выйдет в начале июня. США провели предварительные переговоры с Германией о размещении THAAD на авиабазе Рамштайн в Германии, где базируется командование ВВС США в Европе и объединенное командование ВВС НАТО. ∎Это станет еще одним политическим посланием европейцам о том, что мы серьезно относимся к защите наших союзников. Согласно предварительной оценке, Германия, скорее всего, не будет возражать против размещения THAAD∎, — отметил источник агентства. Между тем Минобороны Германии обновляет собственную систему ПРО ближнего и дальнего действия. МИД Германии, который контролирует иностранные вооруженные силы в стране, заявил, что не может подтвердить факт послания США какие-либо сигналов о возможном размещении THAAD. В рамках договоров о базировании войск Вашингтону не нужно разрешение Германии на размещение комплекса, однако перед тем, как США предпримут какие-либо действия, они официально уведомят Берлин. THAAD производит американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin Corp. Система способна сбивать баллистические ракеты малой, средней и промежуточной дальности.