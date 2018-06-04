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Подготовку военных летчиков спланировали с учетом сирийского опыта
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Подготовку военных летчиков спланировали с учетом сирийского опыта 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Опыт боевых действий в Сирии будет положен в основу подготовки военных летчиков в этом году, рассказал журналистам в понедельник главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин.
"В целом подготовка ВКС в летнем периоде обучения спланирована и будет проводиться с учетом поставки в войска современных образцов вооружения и военной техники, развития системы управления, разведки и РЭБ, а также опыта боевого применения, полученного в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике", — сообщил он.
Главком отметил, что по итогам зимнего периода обучения в войсках все запланированные мероприятия были выполнены. «Интенсивность боевой учебы обеспечила необходимый уровень подготовки соединений и воинских частей», — подчеркнул Суровикин.
Основные усилия боевой подготовки были направлены на проведение совместной воздушно-огневой конференции, сбора с руководящим составом ВКС, всероссийских этапов конкурсов летного мастерства «Авиадартс-2018» и зенитных ракетных войск «Ключи от неба», перечислил главнокомандующий.
"Всего в зимнем периоде обучения проведено более 100 учений различного уровня. Цели учений достигнуты, все соединения и воинские части оценены положительно", — резюмировал Суровикин.
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