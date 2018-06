«Струна-1» — российская радарная ловушка для самолетов-невидимок стелс

Американские самолеты, изготовленные с применением технологии стелс, обеспечивают Соединенным Штатам во всем мире неограниченное господство в воздухе. В действительности, истребители F-22 и F-35 не являются невидимыми, однако они с трудом могут быть обнаружены с помощью обычного радара. Показательным является также использование специального термина — «малозаметность».

Ни один истребитель нельзя считать полностью невидимым

Любой радар посылает свои радиолокационные лучи. В случае отражения их от какого-либо объекта радар производит измерение возвращенного импульса. Истребители стелс имеют специальное покрытие, которое значительно снижает такого рода отражение. Кроме того, корпус малозаметных истребителей изготовлен таким образом, чтобы он как можно сильнее рассеивал сигнал. Использование обоих этих методов приводит к тому, что вражеская радарная установка не получает отраженный от цели сигнал, который она могла бы использовать.

Российские технологии малозаметности основываются на разработках СССР

В течение долгого времени только Соединенные Штаты и их союзники имели в своем распоряжении принятые на вооружение истребители стелс. Однако в настоящее время в России созданы несколько прототипов истребителя Т-50, а Китай уже даже принял на вооружение свой собственный малозаметный истребитель. Но вот что интересно: используемые американцами технологии стелс основаны на фундаментальных исследованиях специалистов в Советском Союзе.

Хотя Россия сильно отстает от Соединенных Штатов в разработке собственных малозаметных истребителей, Кремль утверждает, что он обладает самыми эффективными в мире комплексами противовоздушной обороны — речь идет об установках С-300 и С-400.

Российские военные упорно утверждают, что они вполне в состоянии обнаружить невидимые американские истребители. В ходе сирийского конфликта официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков прямо предостерег Вашингтон от возможного нападения на российские позиции. При этом российский офицер не упустил возможность поиронизировать по поводу истребителей стелс. «А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-»невидимок" могут столкнуться с разочаровывающей реальностью», — сказал он.

Развитие радаров

Пока дело не дошло до прямой конфронтации с Соединенными Штатами, специалистам на Западе приходится гадать, можно ли это на самом деле сделать, а если можно, то с помощью каких средств. Принято считать, что против истребителей стелс могут быть применены две системы российских радаров. Первая система — это радар дальнего обнаружения «Подсолнух» (Sunflower), который использует другую диапазон частот, чем обычные радары. При таком сигнале технологии стелс оказываются неэффективными.

Однако до недавнего времени специалисты на Западе исходили из того, что получить достаточно точный для военного использования сигнал невозможно. По их мнению, радиолокационная станция «Подсолнух» способна обнаружить атакующий истребитель стелс, однако она ничего не сможет сделать для того, чтобы его остановить.

Американский портал National Interest в статье под заголовком «Как Россия собирается сбивать в условиях войны американские истребители F-22 и F-35» (How Russia Plans to Kill the Air Force F-22 and F-35 in a War) обращает внимание на другую российскую разработку. Речь идет о бистатическом радаре «Струна-1» (С техническими данными радара «Струна-1» можно познакомиться на сайте австралийского исследовательского центра Air Power Australia). И в данном случае речь также идет о дальнейшем развитии уже известных принципов, а не о технической революции, к чему стремится Китай с разработкой своего фотонного радара.

Что касается «бистатического радара», то его передатчик и приемник устанавливаются раздельно. Радиолокационные лучи по мере удаления от передатчика теряют свою силу. Этот эффект особенно сильно заметен в случае рассеянного сигнала, который отражается от истребителя стелс.

Много небольших приемников

Поэтому «Струна-1» состоит из одного передатчика и до десяти небольших принимающих сигнал станций, который могут перевозиться на обычных грузовых автомобилях. Кроме того, эти приемные станции противнику весьма сложно обнаружить. Они способны принимать даже очень слабые сигналы и перерабатывать их в данные о цели. Они устанавливаются одна за другой, и таким образом создается система предупреждения, способная обнаруживать истребители стелс.