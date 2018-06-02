Позиция Эр-Рияда не повлияет на планы России поставить Катару С-400, заявил Кондратьев 

Позиция Саудовской Аравии не повлияет на планы России поставить Катару российские зенитные системы С-400, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. Об этом сообщает РИА «Новости».
Эр-Рияд озабочен намерением Дохи приобрести у России зенитные ракетные системы С-400, сообщила в субботу французская газета Monde. По данным издания, саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд в письме президенту Франции Эммануэлю Макрону завил, что размещение С-400 на территории Катара может повлиять на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии. Король предположил, что в этом случае возникнет риск эскалации в регионе, тогда «королевство было бы готово принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия».
«Россия преследует свой интерес, поставляя Катару С-400 и зарабатывая деньги в госбюджет. Позиция Саудовской Аравии здесь ни при чем, планы России меняется не будут», — сказал сенатор.