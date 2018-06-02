Позиция Эр-Рияда не повлияет на планы России поставить Катару С-400, заявил Кондратьев

«Россия преследует свой интерес, поставляя Катару С-400 и зарабатывая деньги в госбюджет. Позиция Саудовской Аравии здесь ни при чем, планы России меняется не будут», — сказал сенатор.