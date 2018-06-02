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Первый китайский авианосец задействован в полномасштабных учениях
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Первый китайский авианосец задействован в полномасштабных учениях 

Свободная пресса 29 минут назад
Фото: Свободная пресса
Группа военных кораблей во главе с первым китайским авианосцем «Ляонин» провела учения для первичной проверки возможностей ведения групповых боевых действий.
Как пишет газета Жэньминь жибао он-лайн со ссылкой на официальный представителя Минобороны Китая Жэнь Гоцяна, авианосец принял участие в полномасштабных учениях, в том числе в маневрах в открытом море.
По словам представителя военного ведомства КНР, была проведена полноценная проверка систем атаки и обороны корабля.
Кроме того, прошли успешные ночные испытания со взлетом и посадкой военных самолетов J-15 на «Ляонин».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в середине апреля 2018 года Центральный военный совет КПК в акватории Южно-Китайского моря провёл смотр военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.
Всего в параде приняли участие 48 кораблей, среди которых первый китайский авианосец «Ляонин».
Справка «СП»
«Ляонин» — первый авианосец на вооружении ВМС Китай. Построен на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского авианесущего крейсера «Варяг».
Первые морские испытания «Ляонина» прошли ещё в 2011 году. В состав ВМС Китая корабль вошёл в сентябре 2012 года, а в ноябре того же года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя «Цзянь-15» на палубу авианосца.
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