Летчики военно-транспортной авиации будут задействованы в учениях «Восток-2018»

МОСКВА , 1 июня. / ТАСС /. Стратегические маневры «Восток-2018» станут в этом году главными учениями для военно-транспортной авиации. Об этом журналистам рассказал в пятницу командующий ею генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов

"Основными мероприятиями летнего периода обучения определены маневры «Восток-2018» и учения ВДВ, на которых мы планируем участие достаточно большого количества авиационной техники и экипажей, в том числе молодых", — сказал он.

Ранее сообщалось, что учения «Восток-2018» пройдут в августе-сентябре этого года с участием сил и средств Восточного и Центрального военных округов и Северного флота.

Также, по словам командующего, запланирована подготовка экипажей к полетам с грунтовых, ледовых и заснеженных взлетно-посадочных полос и полетам с максимальным градиентом набора и снижения на военно-транспортных самолетах.

"Планируем вести подготовку резерва командиров кораблей, курсантов и выпускников этого года, а также подготовку подразделений и воинских частей (в ходе мероприятий совместной подготовки) к выполнению боевых, учебных и специальных задач", — перечислил Бенедиктов.

Командование военно-транспортной авиации в основном своем составе имеет на вооружении стратегические (дальние тяжелые) военно-транспортные самолеты Ан124-100 «Руслан» и Ан-22А «Антей», а также оперативно-стратегические (тяжелые) самолеты Ил-76МД. Всего в составе ВТА эксплуатируется 12 типов воздушных судов: самолеты Ан-2, Ан-26, Ан-12, Ан-72, Ан-22, Ан-124, Ту-134, Ил-22, Ил-76МД, Ил-76 МД-90А, А-50, вертолеты Ми-8. В боевом составе командования ВТА насчитывается более 200 воздушных судов.