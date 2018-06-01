Истребитель пятого поколения Сухой Су-57

Что представляет собой самолет Сухой Су-57? Что значит истребитель пятого поколения? Когда он был произведен и с какой целью используется? Каковы его особенности? О Су-57 и других разработках со схожими характеристиками — в нашем материале.

Сухой Су-57 — истребитель пятого поколения. Это реактивный самолет-истребитель, разработанный и производимый предприятием «Сухой» для военно-воздушных сил России . Этот одноместный истребитель относится к типу малозаметных самолетов. Су-57 называется истребителем пятого поколения, поскольку он обладает самой современной в мире авионикой. Такого типа самолеты — истребители с низкой радиолокационной заметностью. Обладают высокой маневренностью, и все вооружение, которое они несут, может быть скрыто во внутренних отсеках. Отличаются гораздо более совершенным технологическим оборудованием по сравнению с самолетами четвертого поколения.

Особенности Су-57 Истребитель получил название «Сухой Су-57», поскольку производится одноименным российским предприятием. «Сухой» — компания в сфере космической и оборонной промышленности, созданная в 1939 году Павлом Сухим . Производит по большей части военные истребители. Су-57 — самолет-невидимка, характеристики которого заметно превосходят типичные истребители.

Самолет был спроектирован раньше, чем официально принят в разработку в 2009 году, с использованием опыта производства истребителей предыдущих поколений и современных технологий и материалов. В 2010 году состоялся его первый полет. А в 2018 году планируется окончательный запуск Су-57 в эксплуатацию. Самолет несколько лет усовершенствовался и претерпел изменения с разработкой нового двигателя под названием «Изделие 30».

Экипаж Су-57 — один человек. Самолет способен достигать предельной скорости 2,6 тысячи километров в час. Скороподъемность — 330 метров в секунду. При максимальной заправке способен совершать полет дальностью 5,5 тысячи километров. Может оставаться в воздухе до 5,8 часа. Способен подниматься на высоту 20 километров над землей. Может нести боевую нагрузку весом десять тысяч килограммов. Размах крыла — 15 метров, длина самолета — 20 метров. Двухдвигательный истребитель Сухой Су-57 является малозаметным для радаров благодаря оборудованию, которым он оснащен, и обладает интегрированными комплексами вооружения. Имея передовую радиолокационную систему, способен обнаруживать до 60 целей в радиусе более 400 километров и одновременно поражать до 16 целей.

Аналоги Су-57 Некоторые из аналогичных Су-57 истребителей пятого поколения уже были приняты на вооружение, а какие-то из них продолжают разрабатываться.

Русские разрабатывают еще один аналогичный самолет этого типа истребителей — ЛФМС Микоян МиГ

Турция же продолжает разработку самолета пятого поколения, которому было дано название TF-X.

Истребитель пятого поколения Сухой Су-57 — один из новейших малозаметных самолетов современных военно-воздушных сил. С точки зрения вооружения, особенностей двигателя, расхода топлива этот самолет входит в число фаворитов.