Количество техники на динамическом показе форма «Армия-2018» будет увеличено 

Стали известны подробности о динамическом показе военной техники в рамках форума «Армия-2018».
В ходе динамического показа на форуме «Армия-2018» будет представлено большее количество техники в сравнении с предыдущим годом, сообщил Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев.
«Замысел уже разработан, будет увеличено количество техники и вооружения», — сказал Бувальцев.
Он также подчеркнул, что в рамках форума Главное управление боевой подготовки совместно с представителями командования разных родов войск примет участие в динамической программе.
В частности, будет обсуждаться вопрос производства отечественных тренажеров для различной военной техники.
В беседе генерал-лейтенант отметил, что в летний период 2018 года планируется подготовить не менее семи тысяч военнослужащих. При этом при подготовке войск будет учтен опыт российских военных, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии и других военных конфликтах.
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