Количество техники на динамическом показе форма «Армия-2018» будет увеличено

Стали известны подробности о динамическом показе военной техники в рамках форума «Армия-2018».

Иван Бувальцев. В ходе динамического показа на форуме «Армия-2018» будет представлено большее количество техники в сравнении с предыдущим годом, сообщил Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ

«Замысел уже разработан, будет увеличено количество техники и вооружения», — сказал Бувальцев.

Он также подчеркнул, что в рамках форума Главное управление боевой подготовки совместно с представителями командования разных родов войск примет участие в динамической программе.

В частности, будет обсуждаться вопрос производства отечественных тренажеров для различной военной техники.

В беседе генерал-лейтенант отметил, что в летний период 2018 года планируется подготовить не менее семи тысяч военнослужащих. При этом при подготовке войск будет учтен опыт российских военных, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии и других военных конфликтах.