В Воздушно-космических силах прошло заседание Военного совета

В ходе заседания были подведены итоги боевой подготовки за зимний период обучения в военно-воздушных силах, войсках ПВО И ПРО, космических войсках, а также поставлены задачи на летний период обучения.

В главном командовании Воздушно-космических сил (ВКС) состоялось заседание Военного совета под руководством главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина . В ходе заседания были подведены итоги боевой подготовки за зимний период обучения в военно-воздушных силах, войсках противовоздушной и противоракетной обороны, космических войсках, а также поставлены задачи на летний период обучения.

Особое внимание было уделено вопросам сохранения жизни и здоровья военнослужащих, обеспечения безопасности полетов авиации и предотвращение авиационных инцидентов, организации надежной охраны воздушных границ Российской Федерации

В мероприятии приняли участии руководящий состав главного командования, объединений, соединений и воинских частей ВКС.