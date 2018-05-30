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В Воздушно-космических силах прошло заседание Военного совета
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В Воздушно-космических силах прошло заседание Военного совета 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе заседания были подведены итоги боевой подготовки за зимний период обучения в военно-воздушных силах, войсках ПВО И ПРО, космических войсках, а также поставлены задачи на летний период обучения.
В главном командовании Воздушно-космических сил (ВКС) состоялось заседание Военного совета под руководством главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина. В ходе заседания были подведены итоги боевой подготовки за зимний период обучения в военно-воздушных силах, войсках противовоздушной и противоракетной обороны, космических войсках, а также поставлены задачи на летний период обучения.
Особое внимание было уделено вопросам сохранения жизни и здоровья военнослужащих, обеспечения безопасности полетов авиации и предотвращение авиационных инцидентов, организации надежной охраны воздушных границ Российской Федерации.
В мероприятии приняли участии руководящий состав главного командования, объединений, соединений и воинских частей ВКС.
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