США призвали Россию признать свою роль в авиакатастрофе MH17

"Мы поддерживаем призыв Австралии Нидерландов к России признать свою роль в этой трагедии и сотрудничать для того, чтобы наказать виновных в том, что был сбит рейс MH17", — сказала Хейли.

Ранее представители Совместной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии Малайзии , Нидерландов и Украины, обнародовали информацию, согласно которой ракета класса «земля-воздух», сбившая самолет, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских вооруженных сил, дислоцирующейся в районе Курска

Авиакатастрофа в Донбассе произошла 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.