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США призвали Россию признать свою роль в авиакатастрофе MH17
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США призвали Россию признать свою роль в авиакатастрофе MH17 

ТВ Центр 39 минут назад
Фото: ТВ Центр
Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Никки Хейли в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвала Россию признать свою роль в крушении на востоке Украины самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17. Ее слова приводит "Интерфакс".
"Мы поддерживаем призыв Австралии и Нидерландов к России признать свою роль в этой трагедии и сотрудничать для того, чтобы наказать виновных в том, что был сбит рейс MH17", — сказала Хейли.
Ранее представители Совместной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, обнародовали информацию, согласно которой ракета класса «земля-воздух», сбившая самолет, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских вооруженных сил, дислоцирующейся в районе Курска.
В Министерстве иностранных дел России это заявление назвали «голословным» и сделанным в целях дискредитации страны. Министерство обороны также опровергло причастность российских военных к крушению самолета.
Авиакатастрофа в Донбассе произошла 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.
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