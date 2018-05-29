Грузия начала процедуру разрыва дипотношений с Сирией 

Замглавы грузинского внешнеполитического ведомства Давид Дондуа заявил о начале процедуры разрыва дипотношений с сирийской стороной. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Как отмечается в тексте заявления, признание независимости Абхазии и Южной Осетии показывает, что Сирия игнорирует международно-правовые обязательства о территориальной целости суверенных государств и нерушимости границ, признанных на международном уровне.
"Принимая это во внимание, Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой", — говорится в заявлении.
Кроме того, Грузия призвала международное сообщество отреагировать на решение Сирии, которое якобы было принято под воздействием российской стороны.
Ранее сообщалось, что сирийская сторона официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии.