Грузия начала процедуру разрыва дипотношений с Сирией

Замглавы грузинского внешнеполитического ведомства Давид Дондуа заявил о начале процедуры разрыва дипотношений с сирийской стороной. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в тексте заявления, признание независимости Абхазии Южной Осетии показывает, что Сирия игнорирует международно-правовые обязательства о территориальной целости суверенных государств и нерушимости границ, признанных на международном уровне.

"Принимая это во внимание, Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой", — говорится в заявлении.

Кроме того, Грузия призвала международное сообщество отреагировать на решение Сирии, которое якобы было принято под воздействием российской стороны.

Ранее сообщалось, что сирийская сторона официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии.