Работы юных рукодельниц из Прикамья, представленные на Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа», входят в число лучших

Школьница из Кудымкара Кристина Радостева неоднократно принимала участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский дядя Степа». Свою первую работу девочка представила в 2016 году в Год кино. Тогда ребятам было предложено изготовить тематические поделки, посвященные любимым российским мультипликационным и киногероям — сотрудникам органов внутренних дел . Кристина выполнила композицию из теста по мотивам советского мультфильма «Дед Мороз и лето», только главным героем её работы стал полицейский. По словам девочки, узнав о конкурсе, она с большим желанием взялась за дело. Сама нашла подходящий сюжет из советского мультфильма, а затем под руководством преподавателя воплотила идею в жизнь. На всё потребовалось две недели. Тогда в финал на федеральном уровне вышли 93 представителя со всех регионов. По итогам решающего голосования работа Кристины вошла в пятёрку лучших.

В прошлом году школьница представила на суд жюри очередную работу, также выполненную из теста. Это была поделка «Постовой». Образ полицейского в работе девочки олицетворял силу, мужественность и благородство. С этой поделкой школьница стала победительницей регионального этапа конкурса.

В текущем году на районном этапе конкурса, проходившем в территориальном отделе полиции, лучшей была признана работа 11-летней Анастасии Власовой . Девочка, как и предыдущая участница, занимается в детско-юношеском центре «Радуга». Она изготовила тематическое панно из бересты «Добрый полицейский». Эта работа была представлена для участия в региональном этапе конкурса «Полицейский дядя Стёпа».

Школьница на протяжении 4 лет посещает кружок художественной обработки бересты. На изготовление конкурсной работы потребовался месяц. Мама и папа Насти служат в местном отделе полиции. Девочка не понаслышке знает, что профессия родителей помогает сделать жизнь людей безопасней.

Анастасия рассказывает, что увлекаться берестой она начала после того, как на выставке увидела красивые работы из этого материала. Это не единственное ее увлечение. Школьница посещает кружок «Юный кулинар». В будущем Настя хочет продолжать заниматься творчеством и стать дизайнером.