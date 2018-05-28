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Дела восточные: в ЕС обсудят проблемы Ирана и Израиля
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Дела восточные: в ЕС обсудят проблемы Ирана и Израиля 

Вести.Ru 3 часа назад
В Брюсселе в понедельник соберутся министры иностранных дел стран ЕС. На повестке дня — обсуждение дальнейших шагов по сохранению ядерного соглашения с Ираном после выхода из него США.
Ранее Тегеран заявил, что Европа не должна поднимать вопрос о ракетной программе и региональных делах Исламской республики.
Также рассмотрят возможность расширения санкций в отношении Венесуэлы после переизбрания на пост президента страны Николаса Мадуро. Евросоюз результаты выборов не признал и обвинил Каракас в нарушении демократических норм.
Еще одна ключевая тема переговоров — ситуация в секторе Газа, обострившейся после переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
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