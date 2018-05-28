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Спустя 73 года: пропавший советский истребитель нашли в тайге
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Спустя 73 года: пропавший советский истребитель нашли в тайге 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Участники экспедиции преодолели более 500 километров. В результате обломки советского истребителя военно-воздушных сил Тихоокеанского флота ЛаГГ-3 обнаружили в тайге Приморья. Самолет исчез в августе 1945 года, с тех пор о нем не было ничего известно. Тело пилота тогда удалось найти, но саму машину — нет.
На месте катастрофы участниками экспедиции были собраны все фрагменты истребителя и личные вещи летчика Степана Голика. Также там была установлена памятная доска.
Как писала «Русская планета», в результате конфликта с украинскими военнослужащими в Донбассе погибли двое сотрудников СБУ. Вероятной причиной инцидента стал «передел сфер влияния» в зоне операции Объединенных сил.
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