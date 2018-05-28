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Большое событие на южном фронте: террористы в Деръа дрожат от страха перед КАБ-1500
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Большое событие на южном фронте: террористы в Деръа дрожат от страха перед КАБ-1500 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
После освобождения сирийской столицы Дамаска и всех его пригородов от террористов ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.), все замерли в ожидании сражения на южном фронте в Деръа и Эль-Кунейтре.
Южный фронт всеми рассматривается как предвестник тяжелой пограничной битвы, потому что окончание войны с террористами носит большое геополитическое значение. Главное его предназначение — разрушить антисирийский альянс, в том числе пошатнуть сионистского врага, который время от времени финансирует террористические группы и преследует четкие колониалистские цели.
Активисты из центра по мониторингу за информацией в Деръа рассказали о прибытии бронемашин, танков и ракет. Нечто подобное происходило и до битвы в Восточной Гуте, которая стала большим сюрпризом для всех из-за переброски туда элитных сил и качественного оружия.
Деръа находится в непосредственной близости от оккупированных территорий, поэтому эта битва требует тщательного планирования. У Дамаска есть мощные зенитные ракеты и системы ПВО, чтобы предотвратить любую сионистскую глупость, которая могла бы помешать наступлению сирийских сил для освобождения юга страны от терроризма.
Стоит отметить, что российские военные самолеты оснащены бомбой, которая напугала террористов. Они хорошо ее знают, а запах пороха до сих пор хранится в памяти выживших. Речь идет о сверхточной авиабомбе КАБ-1500. В свое время она определила исход битвы за Сальму, уничтожив укрепления террористов. Сирийская армия использовала ее для победы над многочисленным войском, которое поддерживалось Турцией.
Для тех, кто не знает КАБ-1500, мы расскажем о ее характеристиках:
КАБ-1500Кр — «умная» бомба российского производства. Она способна поражать неподвижные наземные вражеские объекты с высокой точностью. Об этом говорится на сайте «Рособоронэкспорт».
Российская бомба используется для нанесения ударов по военным объектам, складам с боеприпасами, железнодорожным линиям и горным районам во время войны.
Авиационная бомба КАБ-1500 применяется в составе комплексов вооружения российских истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.
Вес бомбы составляет 1525 килограммов. Длина около 4,6 метра, а диаметр — полметра. Скорость свободного падения бомбы колеблется от 550 до 1100 километров в час.
Некоторые террористы идут на примирение и реагируют на требования сирийского правительства, но некоторые настолько глупы, что излечить их может только КАБ-1500.
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