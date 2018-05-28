Звено МиГ-31БМ поступит в ЦВО до конца 2018 года

Новая боевая техника в 2018 году поступит в 65 соединений Центрального военного округа. Об этом на состоявшемся на днях заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу , передает "Уралинформбюро"

По словам министра, помимо поступления в авиационные соединения ЦВО самолетов Су-34 предусмотрена поставка звена МиГ-31БМ. Будут ли последние оснащены новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», Шойгу не уточнил.

В четыре общевойсковых соединения планируется поставить модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. Артиллерийская бригада будет переоснащена на современные самоходные гаубицы «Мста-СМ» и самоходные системы большой мощности «Малка».

При этом глава Минобороны сообщил, что за последние два года в войска ЦВО поступило более 2 500 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, что позволило полностью перевооружить 3 соединения, 2 воинские части и 25 подразделений.

В январе 2018 года на боевое дежурство заступил второй зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400 «Триумф». «Это в три раза повысило возможности по прикрытию важнейших государственных и военных объектов в Централь­ной зоне ответственности ПВО», — подчеркнул Сергей Шойгу.