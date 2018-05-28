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Звено МиГ-31БМ поступит в ЦВО до конца 2018 года
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Звено МиГ-31БМ поступит в ЦВО до конца 2018 года 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Новая боевая техника в 2018 году поступит в 65 соединений Центрального военного округа. Об этом на состоявшемся на днях заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает "Уралинформбюро".
По словам министра, помимо поступления в авиационные соединения ЦВО самолетов Су-34 предусмотрена поставка звена МиГ-31БМ. Будут ли последние оснащены новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», Шойгу не уточнил.
В четыре общевойсковых соединения планируется поставить модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. Артиллерийская бригада будет переоснащена на современные самоходные гаубицы «Мста-СМ» и самоходные системы большой мощности «Малка».
При этом глава Минобороны сообщил, что за последние два года в войска ЦВО поступило более 2 500 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, что позволило полностью перевооружить 3 соединения, 2 воинские части и 25 подразделений.
В январе 2018 года на боевое дежурство заступил второй зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400 «Триумф». «Это в три раза повысило возможности по прикрытию важнейших государственных и военных объектов в Централь­ной зоне ответственности ПВО», — подчеркнул Сергей Шойгу.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Ранее по теме: Сирийский подход генерала Лапина
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