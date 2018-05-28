Два самолета Су-34 поступили по гособоронзаказу в авиаполк ЦВО

Данные летные машины предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили по гособоронзаказу в состав авиационного полка Центрального военного округа, базирующегося на территории Челябинской области

Самолеты поставлены в Липецкий центр боевого применения фронтовой авиации, где экипажи пройдут на них летную практику, в том числе с элементами высшего пилотажа, а инженерно-технический состав освоит техническую эксплуатации нового типа самолетов.

Ранее, в начале 2018 года, на вооружение авиационного полка в Челябинской области поступили первые шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета Су-34 –— до 4 000 км, максимальная скорость –— до 1 900 км/ч, боевая нагрузка –— до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.