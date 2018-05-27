Ещё
Помпео считает, что в Каракасе напуганы попытками США помочь народу Венесуэлы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео считает, что в Каракасе напуганы попытками США помочь народу Венесуэлы 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что правительство Венесуэлы напугано усилиями Вашингтона, направленными на помощь населению страны.
"Мы отвергаем обвинения, которые стоят за решением [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро выдворить наших дипломатов, и мы дали указание двум венесуэльским дипломатам точно так же покинуть США. Мы огорчены, но не удивлены — режим напуган нашими усилиями помочь народу Венесуэлы", — завил глава Госдепа на своей странице в Twitter.
Напряженность в отношениях Каракаса и Вашингтона возросла после того, как 20 мая Мадуро был переизбран на пост главы государства. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в Соединенных Штатах лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность.
Во вторник Каракас объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона, кроме того, покинуть Венесуэлу было предписано руководителю политического отдела посольства США Брайану Наранхо. Мадуро обвинил их в участии в «военном заговоре» против властей Венесуэлы. В среду Соединенные Штаты объявили персонами нон грата поверенного в делах Венесуэлы в США и заместителя генконсула Венесуэлы в Хьюстоне. Им отвели 48 часов на то, чтобы покинуть американскую территорию.
В пятницу власти Венесуэлы после встречи Мадуро с американским сенатором Бобом Коркером (республиканец от штата Теннеси) приняли решение освободить из тюрьмы американского гражданина Джона Холта, который находился под стражей с 2016 года. После того, как он прибыл на родину, Вашингтон тем не менее заявил, что политику в отношении Каракаса менять не намерен.
ТАСС: последние новости
Митингами памяти отметили в Калининграде 100-летие погранслужбы в России Посол РФ в Бельгии: помощь соотечественников в борьбе с антироссийской кампанией неоценима Собянин объявил о своем намерении баллотироваться в мэры Москвы на выборах в сентябре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойцов «Альфы» в Донбассе убили свои210
Екатеринбург потрясло жестокое убийство28
Синдром Донбасса накрыл украинцев225
Дочь Серова срочно госпитализировали21
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве119
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
00:51
Украинский футболист погиб в Донбассе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение