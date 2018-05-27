Помпео считает, что в Каракасе напуганы попытками США помочь народу Венесуэлы 

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Митингами памяти отметили в Калининграде 100-летие погранслужбы в России

Посол РФ в Бельгии: помощь соотечественников в борьбе с антироссийской кампанией неоценима

Собянин объявил о своем намерении баллотироваться в мэры Москвы на выборах в сентябре