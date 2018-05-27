Помпео считает, что в Каракасе напуганы попытками США помочь народу Венесуэлы 

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что правительство Венесуэлы напугано усилиями Вашингтона, направленными на помощь населению страны.
"Мы отвергаем обвинения, которые стоят за решением [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро выдворить наших дипломатов, и мы дали указание двум венесуэльским дипломатам точно так же покинуть США. Мы огорчены, но не удивлены — режим напуган нашими усилиями помочь народу Венесуэлы", — завил глава Госдепа на своей странице в Twitter.
Напряженность в отношениях Каракаса и Вашингтона возросла после того, как 20 мая Мадуро был переизбран на пост главы государства. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в Соединенных Штатах лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность.
Во вторник Каракас объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона, кроме того, покинуть Венесуэлу было предписано руководителю политического отдела посольства США Брайану Наранхо. Мадуро обвинил их в участии в «военном заговоре» против властей Венесуэлы. В среду Соединенные Штаты объявили персонами нон грата поверенного в делах Венесуэлы в США и заместителя генконсула Венесуэлы в Хьюстоне. Им отвели 48 часов на то, чтобы покинуть американскую территорию.
В пятницу власти Венесуэлы после встречи Мадуро с американским сенатором Бобом Коркером (республиканец от штата Теннеси) приняли решение освободить из тюрьмы американского гражданина Джона Холта, который находился под стражей с 2016 года. После того, как он прибыл на родину, Вашингтон тем не менее заявил, что политику в отношении Каракаса менять не намерен.