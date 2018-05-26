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Латвия собралась получить американские «Стингеры» летом
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Латвия собралась получить американские «Стингеры» летом 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Национальные вооруженные силы Латвии получат американские системы противовоздушной обороны (ПВО) «Стингер» во второй половине лета, сообщает минобороны страны.
Переносные системы ПВО Латвия получит из Дании. Объем закупки не разглашается, хотя в минобороны говорят, что этого количества будет достаточно, сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что вооружением сможет пользоваться и гражданское ополчение Латвии.
«Сейчас с союзниками согласовываются технические условия для приема оборудования, которое планируется получить во второй половине лета. Вся cистема, предусмотренная подписанным договором, будет доставлена в одно время», — сообщили в минобороны, передает Mixnews.
В августе 2017 года Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис сообщил о подписании контракта на поставку из Дании переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер».
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