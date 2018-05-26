Латвия собралась получить американские «Стингеры» летом

Национальные вооруженные силы Латвии получат американские системы противовоздушной обороны (ПВО) «Стингер» во второй половине лета, сообщает минобороны страны.

Переносные системы ПВО Латвия получит из Дании . Объем закупки не разглашается, хотя в минобороны говорят, что этого количества будет достаточно, сообщает « Военное обозрение » со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что вооружением сможет пользоваться и гражданское ополчение Латвии.

«Сейчас с союзниками согласовываются технические условия для приема оборудования, которое планируется получить во второй половине лета. Вся cистема, предусмотренная подписанным договором, будет доставлена в одно время», — сообщили в минобороны, передает Mixnews.