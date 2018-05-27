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Хуситы атаковали позиции аравийской коалиции в Йемене баллистической ракетой
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Хуситы атаковали позиции аравийской коалиции в Йемене баллистической ракетой 

Деловая газета «Взгляд» 27 мая 2018
Сторонники движения «Ансар Аллах» запустили баллистическую ракету по позициям возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, оккупировавшей западное побережье йеменской провинции Таиз, сообщает подконтрольный хуситам телеканал Almasirah.
Данных о результатах обстрела не приводится, передает ТАСС.
За минувшие два месяца мятежники значительно увеличили количество ударов баллистическими ракетами. По заявлению саудовских военных, в общей сложности за время конфликта уничтожено порядка 120 ракет хуситов.
Напомним, коалиция во главе с Саудовской Аравией регулярно наносит удары по территории Йемена, занятой хуситами.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с весны 2015 года в Йемене погибли почти 6,4 тыс. мирных жителей, более 10 тыс. пострадали, причем большинство погибших стали жертвами ударов аравийской коалиции.
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