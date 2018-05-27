Хуситы атаковали позиции аравийской коалиции в Йемене баллистической ракетой

Сторонники движения «Ансар Аллах» запустили баллистическую ракету по позициям возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, оккупировавшей западное побережье йеменской провинции Таиз , сообщает подконтрольный хуситам телеканал Almasirah.

Данных о результатах обстрела не приводится, передает ТАСС

За минувшие два месяца мятежники значительно увеличили количество ударов баллистическими ракетами. По заявлению саудовских военных, в общей сложности за время конфликта уничтожено порядка 120 ракет хуситов.

Напомним, коалиция во главе с Саудовской Аравией регулярно наносит удары по территории Йемена , занятой хуситами.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с весны 2015 года в Йемене погибли почти 6,4 тыс. мирных жителей, более 10 тыс. пострадали, причем большинство погибших стали жертвами ударов аравийской коалиции.