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Корабли Каспийской флотилии и авиация ЮВО уничтожили морских «диверсантов»
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Корабли Каспийской флотилии и авиация ЮВО уничтожили морских «диверсантов» 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии в ходе совместного учения с авиацией Южного военного округа уничтожили морских диверсантов, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
По легенде учения оперативный дежурный Каспийской флотилии получил сигнал об обнаружении неопознанного судна, направляющегося к военному объекту, расположенному в береговой зоне. Командование флотилии приняло решение на уничтожение неопознанной цели с привлечением дежурных сил авиации Южного военного округа.
"Пара истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесла авиаудар по условному противнику, но с поврежденного судна условные диверсанты спустили три быстроходные лодки для захвата военного объекта", — сказал он.
Ракетный корабль «Дагестан» немедленно направил лодку с отрядом противодиверсионных сил и средств для уничтожения условного противника, а малый артиллерийский корабль «Астрахань» вступил в морской бой с неопознанным судном и произвел его захват.
На одной лодке диверсантам удалось вырваться из-под огня и подойти к цели. Отряд спецназа Каспийской флотилии блокировал и уничтожил последнюю группу условного противника в ближнем бою. В учении было задействовано более 500 военных моряков, авиация и корабли флотилии.
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