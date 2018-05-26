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В Хабаровском крае военнослужащие РЭБ ВВО совершенствовали навыки в противодействии условным террористам
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В Хабаровском крае военнослужащие РЭБ ВВО совершенствовали навыки в противодействии условным террористам 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Применив различные тактические приемы в ходе учебного боя экипажи станций РЭБ блокировали группу условных террористов и шквальным огнем из стрелкового оружия уничтожили «нападавших».
В Хабаровском крае военнослужащие подразделения войск радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа совершенствовали свое мастерство в противодействии условным террористам.
Специалисты РЭБ совершили марш на штатной технике по пересеченной местности в заданный район, на пути следования группа условных террористов организовала засаду, заблокировав колею для проезда.
Военнослужащие отработали спешивание, организацию обороны, ведение боя в ограниченном пространстве.
Применив различные тактические приемы в ходе учебного боя экипажи станций РЭБ блокировали группу условных террористов и шквальным огнем из стрелкового оружия уничтожили «нападавших».
Помимо этого, при совершении марша был отработан элемент по преодолению условно зараженного участка местности.
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