В Хабаровском крае военнослужащие РЭБ ВВО совершенствовали навыки в противодействии условным террористам

Применив различные тактические приемы в ходе учебного боя экипажи станций РЭБ блокировали группу условных террористов и шквальным огнем из стрелкового оружия уничтожили «нападавших».

Хабаровском крае военнослужащие подразделения войск радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа совершенствовали свое мастерство в противодействии условным террористам.

Специалисты РЭБ совершили марш на штатной технике по пересеченной местности в заданный район, на пути следования группа условных террористов организовала засаду, заблокировав колею для проезда.

Военнослужащие отработали спешивание, организацию обороны, ведение боя в ограниченном пространстве.

Применив различные тактические приемы в ходе учебного боя экипажи станций РЭБ блокировали группу условных террористов и шквальным огнем из стрелкового оружия уничтожили «нападавших».

Помимо этого, при совершении марша был отработан элемент по преодолению условно зараженного участка местности.