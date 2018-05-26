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Су-57 уничтожают наземные цели «врага»: кадры конкурса «Авиадартс»
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Су-57 уничтожают наземные цели «врага»: кадры конкурса «Авиадартс» 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Сайт телеканала звезда публикует видео показательного выступления пары истребителей Су-57 на всеармейском этапе конкурса «Авиадартс», который прошел сегодня в Рязянской области.
Пилоты истребителей выполнили боевой разворот и атаковали наземные цели условного противника.
Су-57 — перспективный российский истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Бортовой комплекс и вооружение машины позволяет наносить удары как по наземным, так и по воздушным целям.
Основное предназначение истребителя — завоевание превосходства в воздухе.
Су-57 впервые приняли участие в Параде Победы, пролетев над Москвой 9 мая текущего года.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что истребители испытали в текущем году в Сирии перспективные крылатые ракеты.
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