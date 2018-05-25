В переброске «Бука», сбившего Boeing над Донбассом, заподозрили офицера ГРУ Иванникова

The Insider. Данные расследования опубликованы и на портале

Bellingcat.

По данным участников расследования, Иванников скрывался под позывными Андрей Иванович или Орион. Международная следственная группа (JIT), которая ведет расследование катастрофы Boeing , ранее

публиковала

записи перехваченных телефонных разговоров сепаратистов и просила помочь в их опознании. В беседе, выложенной JIT, предположительно речь шла о событиях, связанных с крушением Boeing. На одной из записей Орион говорит некоему Дельфину: «Мы идем на Снежное» (город, рядом с которым находился «Бук» в день катастрофы). В другом разговоре Дельфин говорит о тягаче и кране, а также о том, что «надо загрузить, замаскировать и отвезти». Эксперты Bellingcat указывали, что, предположительно, имеется в виду «Бук».

В декабре 2017 года Bellingcat и The Insider установили, что голос Дельфина по всей видимости принадлежит российскому генерал-полковнику, главному инспектору Центрального военного округа Николаю Ткачеву . Впрочем, он сам категорически отвергал причастность к инциденту.

"Ключевой фигурант" дела о крушении Boeing

По данным нового расследования, упомянутый в аудиозаписи Орион и был офицером ГРУ Олегом Иванниковом. The Insider называет его «ключевым фигурантом», а также последним из двух главных разыскиваемых подозреваемых по делу о сбитом самолете. Иванников руководил действиями российских войск на территории Украины под позывным Орион и, в частности, командовал ЧВК Вагнера, о которой так много писали СМИ, говорится в статье.

14 июля 2014 года между «замминистра обороны ЛНР» Олегом Бугровым и «Андреем Ивановичем» с позывным Орион состоялся телефонный разговор. Бугров доложил о том, что украинские самолеты обстреливают позиции сепаратистов. Орион сказал ему, что «это они мстят за самолеты, но уже пару дней осталось, у нас уже есть „Бук“, на х***й, будем сбивать».

Как раз «через пару дней, 17 июля, ЗРК „Бук“ с номером 332, принадлежащий 53-й зенитно-ракетной бригаде, базирующейся в Курске , пересек украинскую границу и оказался на территории сепаратистов, говорится в статье. В 16:20 выстрелом из этого „Бука“ с поля, расположенного к югу от населенного пункта Снежное, был сбит пассажирский рейс MH17. Сепаратисты отчитались о сбитом военно-транспортном украинском самолете Ан, а свою ошибку поняли только через несколько часов. В тот же день „Бук“ с номером 332, но без одной ракеты был замечен возвращающимся к российской границе, пишет The Insider.

Напомним, накануне JIT сообщила

о причастности 53-й бригады к трагедии в Донбассе, однако о ключевых организаторах поставки ЗРК „Бук“ на Украину объявлено не было.

Из ранее опубликованных документов JIT следует, что Орион руководил военными действиями, находясь на линии фронта, а генерал Ткачев, выступавший под позывным Дельфин , базировался вне зоны боевых действий — по одной из версий, в России. Они обсуждали тайную переброску вооружений на Украину.

Ориона выдали „женский“ голос и любовь к интернет-покупкам

Игорь Гиркин (Стрелков), в момент инцидента с Boeing занимавший пост „министра обороны ДНР“, сообщил The Insider, что видел Ориона в штабе в Краснодоне и что тот был высокопоставленным российским офицером. The Insider и Bellingcat в течение нескольких месяцев устанавливали личность полковника. В итоге Ориона выдал необычно высокий, практически женский голос и любовь к покупкам товаров в интернете.

Служба безопасности Украины утверждала, что „Андрей Иванович“ с позывным Орион является сотрудником ГРУ. В выложенных прослушках упоминался телефон Ориона — +3 8063 411 91 33. В телефонной базе The Insider и Bellingcat обнаружили российский номер, обозначенный как „Андрей Иванович Иванников, ГРУ“, причем подписан он был „от Хаски“ (»Хаски" — название одного из военных подразделений в ДНР).

Эксперты по номеру телефона обнаружили заказ в онлайн-магазине на имя Олега и на адрес «улица Полины Осипенко, 76». Официальная нумерация строений на этой улице заканчивается на доме 22, но следом идет здание штаб-квартиры ГРУ, расположенное по адресу Хорошевское шоссе, 76.

Вбив телефон в Google , эксперты нашли адрес Иванникова, его домашний телефон, а также координаты сына Иванникова, проживающего в Швейцарии . The Insider и Bellingcat позвонили по домашнему номеру Иванникова, и им ответил знакомый «женский» голос. В российских официальных базах данных они нашли человека по имени Олег Владимирович Иванников, родившегося 2 апреля 1967 года, проживающего в Москве и работающего в Министерстве обороны . Удалось им также найти и его фотографии.

Команда Bellingcat, издание The Insider и другие расследователи установили, что «Андрей Иванович» или «Орион», принимавший участие в переброске в Украину «Бука», сбившего MH17, — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников. Ранее он служил министром обороны Южной Осетии. pic.twitter.com/Gdtwdk98OS

— CIT (@CITeam_ru) 25 мая 2018 г.

По данным авторов расследования, Олег Иванников родился в ГДР в городе Карл-Маркс-Штадт в семье советского военного. В 80-х проходил обучение в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище. В 1988 году переехал в Москву, где завершил образование в МАИ на шестом факультете (ракетно-баллистический). После чего он вернулся в Ростов-на-Дону, где затем жил как минимум до 2003 года.

Андрей Иванович Лаптев — человек с высоким голосом и внешностью Иванникова

В 2004 году Иванников отправился в Южную Осетию под именем Андрея Ивановича Лаптева, утверждают эксперты. Сначала он занимал пост председателя Совета безопасности, а с 2006-го по 2008 год был министром обороны Южной Осетии. В марте 2008 года СМИ сообщили, что генерал-майор Лаптев

был повышен

до генерал-лейтенанта. Доказательством того, что Лаптев и Иванников один и тот же человек, эксперты считают слова Лаптева о своем возрасте (45 лет) в одном из интервью

и «женский» голос министра обороны. Кроме того, источник Bellingcat из числа участников миротворческой операции в Южной Осетии опознал Лаптева по фотографии Иванникова.

писали, что Лаптев после ухода с поста министра обороны Южной Осетии переехал в Москву и живет под другой фамилией. Экспертами установлено, что в 2008 году Иванников написал диссертацию на тему «Комплексный характер информационной войны на Кавказе: социально-философские аспекты», которую защитил в Южном федеральном университете Ростова-на-Дону.

С 2012 года Иванников

упоминается

как глава центра «Россия — Кавказ», входящего в состав Центра евразийских исследований при малоизвестной организации с загадочным названием «Международный институт новейших государств», где за год он опубликовал более 20 статей, говорится в статье.

Гиркин утверждает, что в 2014 году Лаптев-Иванников руководил действиями «сепаратистов» из Краснодона. По словам других источников, Лаптев-Иванников тогда базировался в Луганске в здании областного военкомата, где располагался штаб министра обороны" ЛНР Игоря Плотницкого.

Руководство «группой Вагнера»

В подчинении у Иванникова была и неоднократно описанная

рассказал

бывший участник ЧВК Вагнера Евстафий Ботвиньев (позывной Инженер). «В Луганске, там был такой Андрей Иванович, которому подчинялся Дима [Уткин], которому подчинялись мы, которому подчинялся господин [Игорь] Плотницкий. И я знаю, кто такой Андрей Иванович», — сказал он в интервью, опубликованном 15 мая. Ботвиньев не уточнил, о ком именно идет речь.

Источник The Insider и Bellingcat подтвердил, что Иванников напрямую отдавал распоряжения Уткину. Перехваченные телефонные разговоры указывают на то, что Иванников руководил военными действиями, получая указания от генерала Ткачева. В 2015 году, следует из данных расследования, Иванников вернулся в Россию.

Нидерланды Накануне JIT опубликовала результаты расследования крушения Boeing. Согласно им самолет был сбит из установки «Бук», которая принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. В пятницу, 25 мая, Австралия

официально обвинили

Россию в крушении самолета.