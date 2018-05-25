Шойгу: звено МиГ-31БМ поступит в Центральный военный округ

Один самолет способен поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.

«В авиационные соединения и воинские части округа уже поступают современные самолёты Су-34, также предусмотрена поставка звена МиГ-31БМ», заявил Шойгу.

Ранее стало известно, что партия из четырех высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступит по гособоронзаказу в ЦВО до конца 2018 года.

МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками, а также с низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.