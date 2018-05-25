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Шойгу: звено МиГ-31БМ поступит в Центральный военный округ
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Шойгу: звено МиГ-31БМ поступит в Центральный военный округ 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Один самолет способен поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.
Звено высотных истребителей-перехватчиков будет поставлено в авиационные соединения и воинские части Центрального военного округа. об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.
«В авиационные соединения и воинские части округа уже поступают современные самолёты Су-34, также предусмотрена поставка звена МиГ-31БМ», заявил Шойгу.
Ранее стало известно, что партия из четырех высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступит по гособоронзаказу в ЦВО до конца 2018 года.
МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками, а также с низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.
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