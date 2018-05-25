Футуролог: тотальная роботизация миру не грозит

Профессор ВШЭ , футуролог Андрей Коротаев заявил, что полная роботизация не грозит миру в ближайшем будущем, передает НСН.

Семь предсказаний на ближайшее будущее в сфере робототехники, интернета, торговли и медицины опубликовал американский журнал Wired. Так, авторы отмечают, что вскоре доставкой и грузоперевозками на дальние расстояния займутся роботы, искусственный интеллект научится распознавать человеческие эмоции, виртуальная реальность будет использоваться повсеместно, а врачи смогут лечь генетические заболевания.

"Это экстраполяция вполне реальных тенденций, которые сейчас наблюдаются. Ничего неосторожного в этом прогнозе нет. Но полная роботизация — это просто красивая метафора, не более того. Речь идет, скорее, об использовании роботов в заметно большем числе направлений. То же самое касается и виртуальной реальности", — сказал эксперт.