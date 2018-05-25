С-500: Наш удар по политическому престижу США

Россия успешно провела секретные испытания новейшего комплекса ПВО С-500 «Прометей». Об этом 24 мая сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с разведданными США

По их информации, С-500 поразил цель на расстоянии 299 миль (481 км). Это на 50 миль (80 км) превосходит рекорд по дальности запуска любого ЗРК, утверждают собеседники американского телеканала.

CNBC отметил, что, по данным российских властей, С-500 способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты, а также истребители F-22 и F-35. Ранее сообщалось, что российская армия должна получить С-500 уже в 2020 году.

Напомним: С-500 — это мобильная зенитная ракетная система (ЗРС) большой дальности, которая разрабатывается для поражения любых аэродинамических и баллистических целей. Главное отличие «Прометея» от других ЗРС — дальность перехвата, которая превышает американский аналог THAAD в 2-3 раза.

Из открытых данных следует, что арсенал ракет дальнего радиуса С-500 состоит из ракет типа 40Н6М (дальность около 600 км) и гиперзвуковых ракет 77Н6-Н и 77Н6-Н1, тактико-технические характеристики которых неизвестны.

Гиперзвуковые ракеты должны преодолевать скоростной рубеж в 4-5 чисел Маха (1 Мах, или скорость звука, приблизительно равняется 340 м/с). Эксперты предполагают, что 77Н6-Н и 77Н6-Н1 способны перехватывать цели, летящие со скоростью до 7 км/с (около 20 Махов).

Павел Созинов. «Мы сделали прогноз развития средств воздушно-космического нападения на ближайшие 25 лет. Наша система должна уметь бороться с теми целями, которые сегодня ещё отсутствуют, но могут появиться. Речь идет о перехвате в неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в сотне километров от земли», — рассказал в интервью в 2017 году генеральный конструктор «Алмаз-Антей»

По мнению аналитиков, С-500 создается в первую очередь для поражения объектов в ближнем космическом пространстве, то есть свыше 118 км от Земли. На таких высотах у «Прометея» могут быть три мишени: блоки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на завершающем этапе полета, боевые орбитальные платформы (которые, предположительно, разрабатывают США) и спутники, которые находятся на орбитах от 200 до 1000 км.

Помимо этого, С-500 разрабатывают для поражения всех типов гиперзвуковых летальных аппаратов, включая крылатые и баллистические ракеты. Активные работы на этом направлении ведут три страны: Россия, США и Китай

Также целями С-500 должны стать истребители пятого поколения. На данный момент единственной страной, у которой стоят на вооружении самолеты подобного типа, являются США. В Пентагоне считают многоцелевые истребители F-22 и F-35 самыми быстрыми и малозаметными в мире.

Предполагается, что С-500 сведет на нет ударную мощь потенциального противника. Но первоочередная миссия ЗРС — это очевидно — заключается в усилении противоракетной обороны Московского региона, за которую в настоящее время отвечает статическая система А-235.

Несмотря на одинаковое название, это были совершенно разные комплексы. Оба комплекса — С-300В («войсковой») и С-300П («ПВО») — были в итоге приняты на вооружение. В дальнейшем больше внимания было уделено комплексу С-300П. Но из другого образца также было взято очень многое, благодаря чему удалось создать семейство ЗРС, потенциал которых практически неограничен. Так увидели свет С-300ПМ, ПМУ, ПМУ-2 и потом С-400.

Замечу, создание С-300 лично курировал тогдашний министр обороны СССР Дмитрий Устинов . ЗРС была ответом Советского Союза на американскую Стратегическую оборонную инициативу (СОИ) — программу «звездных войн».

Сейчас мы наблюдаем очередной всплеск в развитии комплекса и повышение его возможностей. И это тоже наш ответ США — на этот раз на концепцию быстрого глобального удара. Напомню, Штаты в 2000-е годы понизили значение ракетно-ядерного оружия, и сделали ставку на нанесение массированного удара несколькими тысячами высокоточных ракет — прежде всего, крылатых.

Можно сказать, теперь российские конструкторы выполнили поручение руководства страны — дали достойный ответ Америке.

«СП»: — В чем уникальность С-500?

— Наш комплекс может работать как по крылатой ракете, которая идет над землей, так и по ударным средствам на низкоорбитальных траекториях в ближнем космосе. С-500 доступен весь диапазон высот и скоростей — от околоземных целей до космических, и в этом главное достоинство комплекса.

«СП»: — Почему Америка не сумела сделать подобную систему?

— Состязание СССР и США в военной сфере складывалось так, что американцы периодически выходили вперед в наступательных ударных средствах. Они постоянно искали возможности превзойти Москву на этом направлении, поскольку политика Вашингтона всегда была агрессивной и наступательной.

Мы же старались не допустить войны, и были традиционно сильнее в оружии защиты. Всегда, едва США вырывались вперед, у министра обороны собирались главные конструкторы, и им ставились конкретные задачи. Мне довелось бывать на многих подобных совещаниях, которые проводил Устинов. Он всегда требовал превзойти американцев в параметрах вооружений, и наши конструкторы совершали такие рывки, до которых США не могут дотянуться и по сей день.

Это касается и нашего мобильного комплекса «Пионер» с ракетой средней дальности на твердом смесевом топливе, и самой мощной из всех межконтинентальных баллистических ракет Р-36М, которую натовцы окрестили «Сатаной», и боевого железнодорожного ракетного комплекса. И, конечно, это касается С-300 — примера того, насколько эффективно мы способны отвечать на агрессивные планы Америки.

Да, у американцев есть комплексы, которые способны «снимать» спутники с орбиты. Так, в феврале 2008 года американский спутник на высоте около 250 км был разрушен противоракетой «Стандарт-3» модификации 1А, запущенной с борта эсминца Военно-морских сил США из района Гавайских островов.

Но эти американские комплексы не работают по низколетящим целям — только по высотным. И за счет этого вчистую проигрывают С-500.

«СП»: — Почему США не нравится, что мы «втихую», как подчеркнул CNBC, испытываем сугубо оборонительное оружие?

— С-500 бьет по политическому престижу Америки. Наш комплекс нейтрализует американское ударное оружие, и превосходит все раскрученные американские комплексы ПВО и ПРО.

Есть еще момент, который не нравится Вашингтону. Москва сейчас поставляет свои ЗРС странам, в которые США организовали вторжение. Тем самым Россия позволяет этим странам сохранить государственность, и серьезно ломает американцам геополитическую игру.