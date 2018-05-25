Ещё
Испытания новейшего МиГ-35 начались в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испытания новейшего МиГ-35 начались в России 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Как передает ФАН, данную новость на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Также он добавил, что в 2019 году новые МиГ-35 должны появиться в российских войсках.
Также ранее Пятый канал рассказывал, как два истребителя пятого поколения Су-57 и новейшие гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» приняли участие в репетиции авиационной части парада Победы, впервые пролетев над Москвой. Во время репетиций самолеты поднимались на высоту от 300 до 500 метров и достигали скорости до 600 километров в час.
Пятый канал: последние новости
«Разве что чисто символически» — автоэксперт рассказал, подешевеет ли бензин в России Силуанов подтвердил снижение акцизов на бензин с июля Из-за забастовки рабочих в Австралии впервые за век прекратили печатать деньги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию официально обвинили в крушении MH17613
Россия провела секретные испытания161
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий51
Пока вы спали: Трамп даровал России господство88
«Для меня не существует Украины»144
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
01:27
Штурм квартиры художника-убийцы попал на видео
Происшествия Недвижимость
04:41
Россию официально обвинили в крушении MH17
В мире Политика
02:24
Слияние НЛО засняли в Польше
Наука Общество
01:05
Россия выводит из игры «Томагавки»
Оружие Армия
01:31
По базе ВВС Сирии нанесен ракетный удар‍
Армия Ближний Восток
03:41
В Москву идут заморозки
Общество Новости Москвы
02:47
Россия провела секретные испытания
Армия Оружие
00:42
Над Азовским морем части ПВО сбили 50 ракет и самолетов
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение