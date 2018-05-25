Испытания новейшего МиГ-35 начались в России 

Как передает ФАН, данную новость на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Также он добавил, что в 2019 году новые МиГ-35 должны появиться в российских войсках.
Также ранее Пятый канал рассказывал, как два истребителя пятого поколения Су-57 и новейшие гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» приняли участие в репетиции авиационной части парада Победы, впервые пролетев над Москвой. Во время репетиций самолеты поднимались на высоту от 300 до 500 метров и достигали скорости до 600 километров в час.