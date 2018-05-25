Россия никогда не признает свою чудовищную ошибку с MH17

Вот уже несколько лет известно, что борт MH17 был сбит ракетой ПВО «Бук». Но лишь сейчас следователи окончательно обвинили в этом Россию

По словам нидерландского следователя Уилберта Паулиссена (Wilbert Paulissen), ракета была выпущена 53-й бригадой ПВО России, базирующейся в Курске

«Это военное соединение — часть российской армии», — добавил Паулиссен, по словам международных новостных агентств.

Паулиссен работает вместе с международной Объединенной следственной группой (Joint Investigation Team, JIT). Ожидается, что именно эта следственная комиссия представит окончательное заключение о том, кто сбил самолет «Малазийских авиалиний» над контролируемой сепаратистами украинской территорией 17 июля в 2014 году. Использование оружия типа «Бук» 9M38 установили еще раньше.

Объединенная следственная группа пока что не закончила свою работу. Руководитель комиссии Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) говорит, что расследование сейчас находится на завершающем этапе, но нужно выполнить еще ряд работ. Около сотни человек подозреваются в том, что играли активную роль в инциденте со сбитым самолетом. Комиссия пока не называет имен, но ранее выяснилось, что нидерландская полиция как минимум интересовалась двумя бойцами-сепаратистами, чей телефонный разговор о ракете она записала. Сейчас известны лишь их имена и отчества: Андрей Иванович и Николай Федорович. Клички — Орион и Дельфин соответственно.

По словам Вестербеке, уже собрано множество доказательств. Пока что уголовное дело они возбуждать не готовы, но совершенно ясно, что это лишь вопрос времени.

Россия неоднократно утверждала, что не имеет никакого отношения к инциденту со сбитым самолетом, и предлагала множество разных теорий относительно того, как все на самом деле могло происходить. Сначала российское министерство обороны представило расследование, свидетельствующее, что это украинский истребитель сбил самолет. Это утверждение оказалось неверным, так как все виды проверок доказывают, что самолет был сбит из «Бука». Тогда Москва представила новые доказательства, согласно которым ракета была выпущена из другого района — Зарощенское. Объединенная следственная группа эти теории отвергла и к тому же констатировала, что указанный район тоже находился под контролем сепаратистов, когда был сбит самолет.

В тот же день, когда сбили самолет «Малазийских авиалиний», 17 июля 2014 года, в районе находилась ракетная установка «Бук». Ее неоднократно засекали и фотографировали в районе села Снежное, и с 2015 года ее существование считается доказанным. Один из фотографов агентства «Ассошиэйтед пресс» (Associated Press) видел это установку в Снежном, но ему не позволили ее сфотографировать. Но зато ее сфотографировал один из местных жителей, который и выложил фото в социальные сети.

Снежное расположено неподалеку от села Грабово, где рухнул самолет. Я приезжала в оба села в 2015 году и встречалась с фотографом «Ассошиэйтед пресс», который видел систему «Бук». Она размером с небольшой дом, так что ее не перевезешь незаметно.

Британская группа гражданских журналистов «Беллингкэт» ( Bellingcat ) через социальные сети быстро отследила, как установку «Бук» перевезли в Снежное от российской границы, а потом вернули в Россию. На обратном пути на ней не хватало одной ракеты.

Эту информацию «Беллингкэт» опубликовала в виде подробного отчета в 2015 году. Те выводы, которые сейчас представила Объединенная следственная группа, полностью совпадают с данными «Беллингкэт».

В тот же день, как был сбит самолет, лидер сепаратистов Игорь Гиркин сделал ликующий пост ВКонтакте, где говорил о сбитом самолете и добавлял: «Мы же говорили не летать в наших небесах». Позже пост был удален.

Этот пост — лишь одна из многих косвенных улик. Но в том, что касается оценки катастрофы с бортом MH17, в первую очередь надо отталкиваться от основных фактов.

Система «Бук» — не то оружие, которым можно научиться управлять по видео из «Ютуба», для его использования нужна группа обученных людей. Поэтому подозрения быстро пали на Россию — просто потому, что поблизости не было никакой другой армии, способной на это. Территории контролировались сепаратистами, в чьем распоряжении не было таких ракет, да и обращаться с ними они не умели. У России же, которая всю войну финансировала и поддерживала сепаратистов оружием и иногда войсками, были и ракеты, и нужные знания. При поддержке России сепаратисты до этого сбили несколько украинских военных самолетов и каждый раз хвастались об этом в социальных сетях.

Ровно то же самое они сделали и в этот раз. Правда, похвальбы быстро были удалены.

У украинской армии ракеты «Бук» есть, но их не было в тех районах. Кроме того, украинская армия вообще не занималась сбиванием самолетов, так как у их противника — сепаратистов — самолетов просто нет.

Одно тут совершенно ясно: гражданский самолет с 298 людьми на борту сбили не специально, но все погибли. Это была ошибка. Катастрофическая ошибка, которую никогда не признают.