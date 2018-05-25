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Военный аэродром в центральной части Сирии подвергся ракетному обстрелу
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Военный аэродром в центральной части Сирии подвергся ракетному обстрелу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Дамаск, 25 мая /Синьхуа/ — Военный аэродром в центральной части Сирии в четверг вечером подвергся ракетному обстрелу, но система противовоздушной обороны Сирии успешно перехватила ракеты. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА.
Как сообщило агентство со ссылкой на источник в ВС, военный аэродром Эд-Дабаа в провинции Хомс в четверг вечером подвергся ракетному обстрелу, однако снаряды были сбиты, не достигнув целей.
Организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" со штаб-квартирой в Лондоне заявила, что целью нескольких выпущенных ракет был склад боеприпасов ливанской группировки "Хезболлах" на данном аэродроме.
За последнее время объекты на сирийской территории неоднократно подвергались ракетным ударам. 8 мая сирийские СМИ сообщили, что система ПВО перехватила две израильских ракеты на юге Дамаска. 10 мая Израиль направил большое количество самолетов, которые выпустили ракеты по десяткам «иранских объектов», находящихся на сирийской территории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 23 мая заявил, что Израиль решительно отразит удар Ирана, и не допустит строительства Ираном в Сирии военной базы, а также создания им ядерного оружия. —0—
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