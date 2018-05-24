Ещё
Воробьев: первые комплексы по переработке мусора в Подмосковье заработают в сентябре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев: первые комплексы по переработке мусора в Подмосковье заработают в сентябре 

ТАСС 25 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Первые комплексы по переработке бытовых отходов (КПО) начнут работать в Московской области с сентября 2018 года, они станут частью новой отрасли обращения с мусором в регионе. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского экономического форума сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"В течение следующих 12 месяцев мы построим 11 современных КПО — комплексов по переработке отходов, которые позволят перерабатывать мусор и захоранивать только 50%. Первые три современных КПО открываются у нас в сентябре 2018 года. Еще порядка пяти — в декабре текущего года. И оставшиеся три-четыре КПО открываются в первом квартале 2019 года" — сказал он.
Воробьев добавил, что в перспективе после запуска мусороперерабатывающих комплексов доля складируемых на полигонах Подмосковья коммунальных отходов может опуститься ниже 50%, если часть из них превратить во вторичное твердое топливо — RDF.
Ранее сообщалось, что, по планам областного министерства экологии и природопользования, в Подмосковье построят десять крупных мусороперерабатывающих комплексов с сортировкой, четыре мусоросжигательных завода и множество сортировочных станций. Наряду с внедрением для жителей раздельного сбора отходов с 2019 года новая инфраструктура позволит снизить долю складируемого на свалках в Московской области мусора с 97% в 2018 году до 44% в 2030 году.
ПМЭФ пройдет с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
ТАСС: последние новости
Пентагон опроверг причастность США или коалиции к ракетным ударам по аэродрому в Хомсе В Вологодской области планируют построить фабрику по производству чая за 265 млн рублей Железнодорожную ветку в ОЭЗ "Калуга" планируют построить за 800 млн рублей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Один из захваченных в Москве заложников погиб50
В розыгрыше над Джонсоном обвинили Кремль217
Что случилось с Веркой Сердючкой122
Путин ответил на доклад о крушении Boeing в Донбассе135
Сирийский аэродром подвергся ракетной атаке35
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение