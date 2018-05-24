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Американские F-22 проиграли российским самолетам
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Американские F-22 проиграли российским самолетам 

BFM.RU 1 час назад
Использование истребителей F-22 в Сирии лишило США преимуществ над российскими самолетами. Об этом пишет Military Watch. По данным издания, из-за полетов F-22 над территорией, которая контролируется системами слежения России, истребители потеряли свое главное преимущество — системы защиты от радаров.
Как отмечается, у российской стороны имелось достаточно времени для сбора информации о стелс-технологии F-22 и создания мер для противодействию истребителю. При этом, по мнению экспертов, Россия сможет использовать данные технологии в производстве своих самолетов. В статье подчеркивается, что радиолокационные системы российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 полностью контролируют воздушное пространство над Израилем, Ливаном и Сирией. Это станет одной из главных причин, по которым Израиль не сможет использовать имеющиеся у него американские самолеты F-35 в полной мере.
Чтобы не дать российским военным возможности ознакомиться с его стелс-системами, их придется либо отключить, что сделает истребитель значительно более уязвимым, либо использовать более старые F-15. На этой неделе командующий израильскими ВВС Амикам Норкин заявил о первом применении в бою истребителя пятого поколения F-35. Всего в распоряжении Израиля имеется 50 таких машин.
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