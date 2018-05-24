Минобороны России: следователи не учитывают показания очевидцев по MH17

Минобороны России заявили, что голландские следователи в деле о крушении Boeing не учитывают показания очевидцев о пуске ракеты с подконтрольной украинским ВС территории.

«И самое главное, хотим обратить внимание, что голландскими следователями абсолютно не учитываются и отвергнуты показания очевидцев из близлежащих к району катастрофы украинских населённых пунктов, свидетельствующие о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским вооружённым силам», — заявили в российском ведомстве.

В Минобороны отметили, что «многочисленные свидетели трагедии в небе Украины — не обезличенные изображения из социальных сетей, а конкретные люди, которые сделали свои заявления под запись, в том числе представителям европейских и американских СМИ».

Ранее в Минобороны подчеркнули, что «ни одного зенитного ракетного комплекса Вооружённых Сил Российской Федерации российско-украинскую границу никогда не пересекало».

24 мая международные следователи, занимающиеся расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине, заявили, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили самолёт, якобы принадлежал российским ВС.