Россия никогда не перебрасывала зенитные ракетные комплексы на территорию Украины, «ни одного зенитного ракетного комплекса». Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России.
Минобороны РФ призывает следствие по делу о крушении MH-17 опираться на факты, а не на фейки при расследовании крушения «Боинга» на Украине в 2014 году. «Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH-17 ее представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из „Беленгкэт“ или СБУ», — цитирует российское военное ведомство "Интерфакс".
Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что «Боинг» над Донбассом был сбит ракетой, выпущенной с подконтрольной Киеву территории.
Ранее международная группа следователей заявила, что выпущенная по гражданскому «Боингу» над Донецкой областью в июле 2014 года ракета была из воинской части из Курска.