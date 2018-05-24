Минобороны РФ считает, что расследование гибели «Боинга» опирается на поделки «фейкогенераторов»

Минобороны РФ призывает следствие по делу о крушении MH-17 опираться на факты, а не на фейки при расследовании крушения «Боинга» на Украине в 2014 году. «Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH-17 ее представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из „Беленгкэт“ или СБУ », — цитирует российское военное ведомство "Интерфакс"

Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что «Боинг» над Донбассом был сбит ракетой, выпущенной с подконтрольной Киеву территории.