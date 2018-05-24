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Двигатель для нового сверхзвукового самолета могут заказать и в РФ, и за рубежом
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Двигатель для нового сверхзвукового самолета могут заказать и в РФ, и за рубежом 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Двигатель (для сверхзвукового самолета. — Прим. ТАСС) — один из технологических вызовов… Пока нет (не заказывали детальную проработку двигателя. — Прим. ТАСС), — сказал он. — Рассматриваем и российского исполнителя, и зарубежного».
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