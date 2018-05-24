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Расчеты ПВО из Ейска признаны лучшими в России пользователями ПЗРК «Игла»
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Расчеты ПВО из Ейска признаны лучшими в России пользователями ПЗРК «Игла» 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Команду 726-го учебного центра противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РФ признали лучшей по итогам всеармейского этапа конкурса «Чистое небо — 2018» Армейских международных игр, прошедшего в городе Ейск Краснодарского края. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"По итогам состязаний по полевой выучке подразделений ПВО, имеющих на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла», лучший результат на «домашнем» полигоне показала команда 726-го учебного центра противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РФ", — отметил Астафьев.
Второе место досталось команде Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, а третьими стали бойцы взвода ПВО из Южного военного округа.
В ходе соревнований пускали ракеты из ПЗРК «Игла» по различным видам мишеней, в том и с движущихся бронетранспортеров. В рамках состязаний расчеты израсходовали более 80 управляемых ракет ПЗРК «Игла», поразили свыше 50 ракет-мишеней зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», обозначающих авиацию и крылатые ракеты условного противника, а также уничтожили около 30 мишеней, имитирующих вертолеты.
В соревнованиях приняли участие более 200 специалистов ПВО со всей страны.
Теперь победители всероссийского раунда конкурса примут участие в его международном этапе, который пройдет в августе в Китае.
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