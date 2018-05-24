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Следователи не учитывают показания очевидцев по MH17, заявили в Минобороны
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Следователи не учитывают показания очевидцев по MH17, заявили в Минобороны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГОЛЛАНДСКИЕ СЛЕДОВАТЕЛИ В ДЕЛЕ О КРУШЕНИИ BOEING НЕ УЧИТЫВАЮТ ПОКАЗАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ О ПУСКЕ РАКЕТЫ С ПОДКОНТРОЛЬНОЙ УКРАИНСКИМ ВС ТЕРРИТОРИИ — МО РФ
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