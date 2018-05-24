Совместная следственная группа: ракета, сбившая «Боинг» под Донецком, принадлежала России 

В четверг в Cовместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса «земля-воздух», сбившая пассажирский самолет MH17 на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска, передает "Интерфакс". В Нидерландах во время презентации материалов расследования был показан фильм, в котором объясняется, как участники ССГ пришли к такому выводу.
Как известно, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, в авиакатастрофе никто не выжил.