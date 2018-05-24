Ещё
Совместная следственная группа: ракета, сбившая «Боинг» под Донецком, принадлежала России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совместная следственная группа: ракета, сбившая «Боинг» под Донецком, принадлежала России 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В четверг в Cовместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса «земля-воздух», сбившая пассажирский самолет MH17 на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска, передает "Интерфакс". В Нидерландах во время презентации материалов расследования был показан фильм, в котором объясняется, как участники ССГ пришли к такому выводу.
Как известно, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, в авиакатастрофе никто не выжил.
Вести.Ru: последние новости
"Газпром" увеличит экспорт газа до 199 млрд куб. м Иран назвал семь условий сохранения ядерной сделки Будущее криптовалют: следующие 20 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии73
Постпреда США при ООН освистали50
Убийцы многодетной матери на Кубани попали на видео48
Пенсии россиян сделают добровольными117
Следователи: сбивший МН17 «Бук» принадлежал России167
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
04:08
Сына известной певицы убил рак
Шоу-бизнес
01:29
Пенсии россиян сделают добровольными
Экономика
04:42
Зэки массово выманивают у россиян деньги
Общество Статьи
02:20
Постпреда США при ООН освистали
В мире США
10:11
Убийцы многодетной матери на Кубани попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение