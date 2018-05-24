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Китай в 2018 году получит десять истребителей Су-35С
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Китай в 2018 году получит десять истребителей Су-35С 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Россия передаст Китаю в 2018 году десять реактивных многоцелевых истребителей Су-35С. Об этом сообщается на стенде госкорпорации «Ростех» на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Согласно информации, в рамках контракта, цена которого составляет $2,5 миллиарда долларов, в КНР уже переданы 14 истребителей.
В 2015 году Китай официально стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35. Сообщалось, что ВВС Китая получат 24 машины.
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